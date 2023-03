Nis largimi i bërllokut nga Prishtina, “Pastrimi” del në terren Kompania Regjionale e Mbeturinave “Pastrimi” ka njoftuar opinionin se ekipet e saja kanë dalë në terren për të vazhduar me largimin e mbeturinave. Me anë të një komunikate për media, “Pastrimi” njofton se kryerja e shërbimeve do të vazhdojë sipas planit dhe orarit të rregullt operativ, shkruan lajmi.net. “Falenderojmë secilin qytetar për mirëkuptimin që kanë…