Nis gjykimi në Hagë – Paul Williams dëshmon edhe sot

18/09/2025 10:00

Juristi Paul Williams ka nisur dëshminë e tij edhe sot para trupit gjykues në Gjykatën Speciale.

Sot ai në fillim do t’iu përgjigjet pyetjeve të gjykatësve më pas prokurorëve, shkruan lajmi.net.

Williams – , i cili ka qenë këshilltar ligjor i delegacionit të Kosovës gjatë negociatave në Rambuje, është dëshmitari i dytë pas James Rubin në Hagë.

Dëshmia e tij ka filluar me pyetjet lidhur me amerikanin Dino Asani se a ka qenë i përfshirë në qeverinë e përkohshme të Kosovës dhe çfarë roli kishte. /Lajmi.net/

