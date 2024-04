Nis Forumi për Gratë, Paqen dhe Sigurinë: Mbi 1 mijë pjesëmarrës nga 40 shtete të botës Ka filluar ceremonia e pritjes se liderëve botëror nga Presidentja Vjosa Osmani, të cilët do të marrin pjesë në Forumin Ndërkombëtar për Gratë Paqen dhe Sigurinë. Ceremonia zyrtare e hapjes së Forumit do të bëhet nga ora 10:00, edicion ky i cili do të mirëpresë pjesëmarrës nga më shumë se 40 shtete botërore me rreth…