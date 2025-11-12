Nis dëshminë Michael Durkee, dëshmitari i gjashtë i Thaçit
Lajme
Në Dhomat e Specializuara të Kosovës (DhSK) në Hagë, pas Christopher Hill ka filluar dëshminë dëshmitari i gjashtë i mbrojtjes në gjykimin ndaj Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Rexhep Selimit dhe Jakup Krasniqit.
Ky dëshmitar është Michael Durkee, ish-këshilltar politik i Wesley Clark, i cili mban kodin 1DW-009.
Pyetjet për këtë dëshmitar i ka filluar mbrojtja e Thaçit e përfaqësuar nga avokati Luka Mishtiq, i cili është edhe pala thirrëse.
Dëshmia e dëshmitarit pritet të zgjasë deri nesës (13 nëntor).