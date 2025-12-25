Nis asfaltimi i Urës së Unazës së Brendshme në Prishtinë
Kandidati i LDK-së për deputet, Sokol Havolli, ka njoftuar fillimin e asfaltimit të Urës së Unazës së Brendshme, një nga arteriet më të rëndësishme për qarkullimin në Kryeqytet. Përmes një statusi, Havolli ka theksuar se projektet realizohen me punë konkrete dhe hapa të sigurt, duke vënë në pah rëndësinë e këtij investimi për lehtësimin e…
Kandidati i LDK-së për deputet, Sokol Havolli, ka njoftuar fillimin e asfaltimit të Urës së Unazës së Brendshme, një nga arteriet më të rëndësishme për qarkullimin në Kryeqytet.
Përmes një statusi, Havolli ka theksuar se projektet realizohen me punë konkrete dhe hapa të sigurt, duke vënë në pah rëndësinë e këtij investimi për lehtësimin e trafikut dhe përmirësimin e infrastrukturës rrugore në Prishtinë.
Status i tij i plotë:
Përhajr e bojmë me punë e me një, dy, tre (123). Filloi asfalltimi i Urës së unazës së brendshme, një nga arteriet më të rëndësishme në Kryeqytet. Forca Prishtina.