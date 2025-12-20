Nis ardhja e bashkatdhetarëve, deri në një orë pritje te Dheu i Bardhë

Ka filluar fluksi i ardhjes së mërgimtarëve në Kosovë për festat e fundvitit. Në përditësimin e fundit të Qendrës Kombëtare për Menaxhim Kufitar, pritjet për të hyrë te pikëkalimi kufitar Dheu i Bardhë shkojnë deri në një orë. Ndërkaq, në Merdarë nuk ka fluks me pritje nga 5-10 minuta.

Lajme

20/12/2025 16:14

Ka filluar fluksi i ardhjes së mërgimtarëve në Kosovë për festat e fundvitit.

Në përditësimin e fundit të Qendrës Kombëtare për Menaxhim Kufitar, pritjet për të hyrë te pikëkalimi kufitar Dheu i Bardhë shkojnë deri në një orë.

Ndërkaq, në Merdarë nuk ka fluks me pritje nga 5-10 minuta.

