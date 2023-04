Nipi i Muhamed Ali e nokauton kundërshtarin për 100 sekonda

Biaggio Ali Walsh, nipi i legjendës së boksit, Muhamed Ali, shënoi fitoren e tij të dytë në PFL teksa mposhti Isaiah Figueroa në Las Vegas.

Nipi i boksierit legjendar e mposhti kundërshtarin e tij për vetëm 100 sekonda, njofton Mirror, transmeton lajmi.net.

Walsh në një moment e goditi me grusht në fytyrë kundërshtarin e tij, i cili duket se në atë moment humbi kontrollën e lojës.

Pas kësaj, gjyqtari e shpalli atë fitues me nokaut teknik.

Walsh tha pas përleshjes: “Unë e fillova këtë luftë paksa i tensionuar, isha paksa nervoz duke u përleshur para qytetit tim, por sapo u qetësova, atëherë rregullova gjithçka”.

“Unë do të luftoj përsëri, pastaj do të vazhdoj të luftoj derisa të jem gati të bëhem profesionist”.

Ali Walsh bën gara në kategorinë e lehtë të Ligës së Luftëtarëve Profesionistë në MMA./Lajmi.net/

