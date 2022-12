NimiTV sjellë zbritjen e fundvitit për diasporën Edhe këtë herë NimiTV vjen me ofertë për fundvit për të gjithë shqiptarët në diasporë Merr tani abonimin 12 mujor nga 119.99€ në vetëm 89.99€ plus 1 muaj falas ku ju mund ta shikoni në 3 pajisje të ndryshme në të njëjtën kohë. Oferta fillon nga data 23 Dhjetor deri më 6 Janar. Me këtë…