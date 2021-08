Nikaj: Rekordi i rasteve me COVID-19 i frikshëm, edhe më e frikshme mungesa e menaxhimit

Nikaj shkroi edhe për procesin e vaksinimit nëpër komuna, duke thënë se i njëjti po zhvillohet në kaos për shkak të pritjeve të mëdha dhe mungesës së terminëve.

Zyrtari i PDK-së thotë se e gjithë kjo po ndodh në një kohë kur Kosova është shteti me shkallën më të vogël të vaksinimit.

“Raportimet nëpër shumë Komuna të Kosovës tregojnë se procesi i vaksinimit të popullatës kundër COVID-19 është kaotik, me shumë probleme e pasiguri. Ka mungesë terminesh, ka tollovi në qendra vaksinimi, ka mungesë të fushatës vetëdijësuese për vaksinim, stafi shëndetësor është i rraskapitur nga mungesa e mbështetjes me profesionistë të tjerë dhe nga mungesa e përkrahjes financiare shtesë”, ka shkruar ndër të tjera ai.

Postimi i plotë:

“Rekordi i rasteve me COVID-19 i frikshëm. Edhe më e frikshme mungesa e menaxhimit.

Raportimet nëpër shumë Komuna të Kosovës tregojnë se procesi i vaksinimit të popullatës kundër COVID-19 është kaotik, me shumë probleme e pasiguri. Ka mungesë terminesh, ka tollovi në qendra vaksinimi, ka mungesë të fushatës vetëdijësuese për vaksinim, stafi shëndetësor është i rraskapitur nga mungesa e mbështetjes me profesionistë të tjerë dhe nga mungesa e përkrahjes financiare shtesë.

E të gjitha këto po ndodhin kur edhe ashtu ka pak qendra vaksinimi e pak të vaksinuar krahasuar me rajonin dhe Evropën, si dhe krahasuar me kërcënimin e madh të rasteve rekord të të prekurve me virus.