Nikaj për Kurtin: Flet për luftë dhe ha shtalba, por me rrymën nuk po merret Nënkryetari i PDK-së, Bernard Nikaj, ka folur në lidhje me krizën energjetike në vend. Ai ka thënë se kryeministri Kurti po flet për luftë e po ha shtalba, por nuk po merret me rrymën. “Në njërën anë flet për luftë, në anën tjetër del nëpër mbledhi të ndryshme ha shtalba, por me rrymën nuk po…