Nikaj: PDK-ja fokusohet te qytetarët , LVV-ja po nxit konflikt sepse s’ka ofertë për ta

Bernard Nikaj, kandidat për deputet nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK), ka theksuar se fushata zgjedhore e PDK-së është tërësisht e fokusuar në nevojat e qytetarëve dhe jo në polarizimin politik.

Ai ka deklaruar se kryeministri aktual, Albin Kurti, e ka menaxhuar shtetin përmes konfliktit dhe po tenton të ngrejë një fushatë që nxjerr në pah ndarjet mes qytetarëve.

Sipas Nikajt, përpjekjet për të lidhur PDK-në dhe kandidatin Hamza me këto ndarje janë të pabaza dhe synojnë të shkaktojnë tensione.

“Dhe përpjekjet për ta paraqitur të tillë, janë vetëm përpjekje për të nxitur konflikt, dhe polarizim, sepse ajo që po shihet është ese partia në pushtet nuk po mundet ta gjej rrugën te qytetari me ofertë po kërkon ta gjej rrugën me konflikt. Ne kemi një kryeministër i cili ka menaxhua shtetin përmes konfliktit në këto vite. Ka provuar gjithmonë që të ketë një fushatë që ka nxitur polarizim në njerëz që ndahen në ata dhe ne”, ka deklaruar Nikaj në Debat Plus.