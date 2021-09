Nicole Scherzinger paditet nga krijuesi i ‘The Pussycat Dolls’

Nicole Scherzinger – këngëtarja kryesore e “The Pussycat Dolls” – është paditur nga koreografi Robin Antin, themeluesi i grupit, raporton The Hollywood Reporter.

Sipas padisë, Nicole ra dakord për një ribashkim të yjeve të “Don’t Cha”. Mendohet se Scherzinger ka nënshkruar për një ribashkim dhe “sipërmarrje të re biznesi për The Pussycat Dolls” me Antin, duke rënë dakord për 49% të fitimeve.

Padia thotë se Scherzinger “tani refuzon të marrë pjesë në turne” pas anulimit të datave për shkak të pandemisë së Covid-19, dhe “ka kërkuar të rinegociojë kushtet” e kontratës.

Antin thotë se këngëtarja kërkon tani 75% së bashku me autoritetin e vendimmarrjes përfundimtare dhe nuk do të marrë pjesë nëse kërkesat e saj nuk plotësohen. Për shkak se datat e turneut nuk mund të konfirmohen për shkak të konflikit ligjor, kompania turistike, Live Nation, thuhet se do të kërkojë 600,000 dollarë që financoi datat e publikuara në fillim.

Scherzinger është ylli më i famshëm i grupit, të cilin Antin e themeloi në vitin 1995. Vendi i saj në grup padyshim që shkaktoi edhe probleme me anëtaret e tjera.