Nicole Scherzinger merr vëmendje me fustanin silver derisa largohet nga xhirimet e “The Masked Singer”

Ajo nuk është hera e parë që bën një shfaqje joshëse në shumë ngjarje të showbizit, shkruan Daily Mail.

Dhe Nicole Scherzinger nuk zhgënjeu të enjten pasi ajo ngriti nxehtësinë në një fustan të argjendtë të zbukuruar, ndërsa u largua nga xhirimet e The Masked Singer në Los Angeles, transmeton lajmi.net.

Ylli i Pussycat Dolls, 43 vjeçare, dukej sensacionale në numrin e zhurmshëm të dekolteve, ndërsa po binte me këmbë në rrugë pas një nate të suksesshme xhirimesh.

Nicole nxiti besimin teksa nxirrte në pah fizikun e saj të tonifikuar në fustanin midi që përqafonte figurën, i cili paraqiste një detaj zinxhiri argjendi dhe një ndarje të guximshme.

Prodhuesi i goditjeve Don’t Cha e rriti lartësinë e saj me një palë këpucë të larta argjendi dhe shtoi një palë vathë të mëdhenj të argjendtë.

Flokët e saj të korbit me pamje të lagur u lanë të kapërcejnë mbi supet e saj, ndërsa ajo theksoi tiparet e saj me një gamë magjepsëse kozmetike.

Vjen në mesin e lajmeve që Nicole iu bashkua kastit të prodhimit të ardhshëm muzikor të NBC Annie Live!

Ylli i Pussycat Dolls do të luajë me Grace Farrell në ‘Annie Live!’, E cila do të jetë prodhimi më i fundit i drejtpërdrejtë i një muzikali të vënë nga rrjeti.

Ajo do të marrë rolin e Grace Farrell, e cila është asistente e babit (e luajtur nga Harry Connick Jr) dhe kampione e jetimit me flokë të kuqe, e cila ende nuk është hedhur.

Duke folur për rolin e saj të ri, Nicole tha për Deadline: “Teatri muzikor gjithmonë e ka bërë zemrën time të fluturojë, kështu që unë jam mbi hënë për t’u bashkuar me këtë kast të mahnitshëm për një klasik kaq të madh.”

Farrell u portretizua më parë nga Rose Byrne në adaptimin filmik të tregimit të vitit 2014, dhe interpretues të tjerë, si Audra McDonald dhe Ann Reinking, luajtën asistenten në versione të tjera.

Taraji P. Henson gjithashtu do të luajë rolin e pronarit të keq të jetimores, Miss Hannigan, ndërsa Robert Greenblatt dhe Neil Meron do të prodhojnë në mënyrë ekzekutive prodhimin e drejtpërdrejtë.

Diku tjetër, Nicole dhe ish -bukuroshja e saj e regbit Thom Evans, 36 vjeç, kohët e fundit i shpëtuan kaosit të pandemisë për t’u fshehur në vendpushimin luksoz Kenshō në Mykonos javët e fundit./Lajmi.net/