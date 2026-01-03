Nicolas Maduro sillet në territorin amerikan

Avioni që besohet se transportonte Nicolas Maduron ka ateruar në aeroportin Stewart në Orange County, New York. Kështu raporton mediumi amerikan, ABC News. Maduro pritet tani të marrë një helikopter për në New York City, i shoqëruar nga DEA. Më pas, ai do të shkojë me autokolonë në një vend në New York City për…

Bota

03/01/2026 22:58

Avioni që besohet se transportonte Nicolas Maduron ka ateruar në aeroportin Stewart në Orange County, New York.

Kështu raporton mediumi amerikan, ABC News.

Maduro pritet tani të marrë një helikopter për në New York City, i shoqëruar nga DEA.

Më pas, ai do të shkojë me autokolonë në një vend në New York City për t’u proceduar para se të dërgohet në burg.

Maduro u arrestua sot, bashkë me gruan e tij, pas një operacioni të suksesshëm të organizuar nga ShBA-ja.

