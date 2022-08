Nico i Barcelonës shumë afër huazimit te Valencia Nico Gonzales është shumë afër transferimit te skuadra e Valencias. Lojtari do të kalojë te “Lakuriqët” në formë të huazimit deri në fund të sezonit, transmeton lajmi.net. Paraprakisht, i njëjti do të nënshkruajë një kontratë me katalunasit deri në vitin 2025. Spanjolli është 20-vjeçar dhe luan si mesfushor qendror. /Lajmi.net/