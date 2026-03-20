"Ngushtica e Hormuzit do të duhet të patrullohet nga vendet që e përdorin", thotë Trump

Bota

20/03/2026 23:53

Presidenti i SHBA’ve, Donald Trump, ka thënë se Ngushtica e Hormuzit duhet të ”patrullohet nga vendet që e përdorin”.

“Po afrohemi shumë pranë arritjes së objektivave tona ndërsa konsiderojmë të përfundojmë përpjekjet tona të mëdha ushtarake në Lindjen e Mesme kundër Regjimit Terrorist të Iranit,” thotë ai, raporton BBC.

Duke u kthyer te Ngushtica e Hormuzit, Trump shton se ajo “do të duhet të ruhet dhe patrullohet, sipas nevojës, nga vendet e tjera që e përdorin — Shtetet e Bashkuara nuk e bëjnë këtë!”

“Nëse kërkohet, ne do t’i ndihmojmë këto vende në përpjekjet e tyre për Hormuzin, por nuk duhet të jetë e nevojshme pasi kërcënimi i Iranit të jetë shuar.

“Rëndësishëm, do të jetë një Operacion Ushtarak i lehtë për ta.”

