Ngritet aktakuzë ndaj të pandehurit që shkaktoi aksident me fatalitet

“I pandehuri E.B, më datën 13 prill të këtij vitit, rreth orës 02:00, në rrugën “Selman Lajçi” në Pejë, shkel ligjin për rregullat e trafikut, duke i shkaktuar vdekjen të ndjerit A.C, në atë mënyrë, gjersa i pandehuri E.B., ishte me veturën e tij duke qarkulluar në rrugën e lartcekur, nuk përshtat shpejtësinë e lëvizjes në raport me kushtet e rrugës dhe i njëjtit me pjesën e përparme të veturës e godet këmbësorin A.C, duke e hedhur 4 metra jashtë rrugës, i cili nga goditjet e marra ndërron jetë, ndërsa i pandehuri E.B., largohet duke mos u ndalur fare në vendin e ngjarjes”, thuhet në përshkrimin e aktakuzës, shkruan lajmi.net.

Prokuroria Themelore e Pejës, Departamenti Prokurori i çështjes me rastin e ngritjes se aktakuzës, i ka propozuar Gjykatës që i pandehuri të shpallet fajtor sipas ligjit, dhe gjithashtu ka kërkuar shqiptimin e dënimit plotësues, marrjen e patentë shoferit. /Lajmi.net/