Ngritet aktakuzë kundër personit që ofendoi dhe kërcënoi kryetaren e Shkupit

Prokuroria Themelore Publike në Shkup ka ngritur aktakuzë kundër një personi që dyshohet se e sulmoi kryetaren e Shkupit, Danela Arsovska.

Rasti në fjalë ka ndodhur më 11 korrik, në rrugën “Sevastopolska” në Shkup, i akuzuari kreu dhunë të rëndë ndaj Arsovskës, duke i shkaktuar lëndime trupore palës së dëmtuar dhe një ndjenjë pasigurie, kërcënimi dhe frike në publik.

“Ndërsa Kryetarja e Qytetit, së bashku me zyrtarë të autorizuar, ishte i pranishëm në vendngjarje pas një denoncimi të mëparshëm nga qytetarët në lidhje me ndërtime të paligjshme dhe lidhje të paautorizuara të rrjeteve të ujit dhe energjisë elektrike në një objekt, i akuzuari mbërriti me një skuter elektrik dhe iu afrua asaj në mënyrë kërcënuese”.

“Më pas ai e sulmoi fizikisht, duke e goditur fillimisht në fytyrë dhe krah, dhe më pas me këmbë në zonën e këmbës së majtë. Pasi policia reaguan për ta ndaluar në përpjekjen e tij, ai vazhdoi ta fyente dhe kërcënonte verbalisht”, thuhet në një artikull të Alsat M.

Prokurori Publik gjithashtu i paraqiti Gjykatës një propozim për të zgjatur masën e paraburgimit të përcaktuar më parë për të akuzuarin, për të cilin ende ekziston rreziku i arratisjes ose përsëritjes së krimit.