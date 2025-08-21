Ngrihet aktakuzë ndaj një personi për falsifikimi të parasë në Pejë
Prokuroria Themelore në Pejë, Departamenti i Krimeve të Rënda, ka ngritur aktakuzë ndaj A.M, për shkak të veprës penale falsifikimi i parasë.
I pandehuri A.M, në nëntor 2023 në Pejë, duke e ditur se paraja është e falsifikuar vë në qarkullim paranë e falsifikuar, ashtu që, pasi i njëjti i kishte borxh të dëmtuarit S.Q, shumën 21.500 euro, të njëjtit ia kthen 3.500 euro, ndërsa pjesën e mbetur prej 18.000 eurosh, si garanci në muajin nëntor 2023, ia jep shumën prej 9.000 dollarësh, të cilat ishin të falsifikuara.
Prokurori i rastit, përveç aktakuzës, ka kërkuar dënimin e të pandehurit, ka propozuar konfiskimin e parave të falsifikuara dhe urdhrit për kompensimin e humbjes apo dëmit ndaj të dëmtuarit.