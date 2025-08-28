Ngrihet aktakuzë ndaj një personi në Klinë për nxitje të përçarjes dhe mosdurimit

Prokuroria Speciale e Kosovës ka dorëzuar aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë ndaj një personi me inicialet K.M., i cili akuzohet për veprën penale “Nxitje e përçarjes dhe mosdurimit”. Sipas aktakuzës, ngjarja ka ndodhur më 23 janar 2025 në qytetin e Klinës, ku i pandehuri dyshohet se ka ndërmarrë veprime me qëllim të nxitjes së…

Lajme

28/08/2025 13:53

Prokuroria Speciale e Kosovës ka dorëzuar aktakuzë në Gjykatën Themelore në Prishtinë ndaj një personi me inicialet K.M., i cili akuzohet për veprën penale “Nxitje e përçarjes dhe mosdurimit”.

Sipas aktakuzës, ngjarja ka ndodhur më 23 janar 2025 në qytetin e Klinës, ku i pandehuri dyshohet se ka ndërmarrë veprime me qëllim të nxitjes së urrejtjes, përçarjes dhe mosdurimit mes grupeve me bindje të ndryshme politike, raporton lajmi.net

Prokuroria Speciale i ka propozuar gjykatës që, pas shqyrtimit gjyqësor, i pandehuri të shpallet fajtor dhe ndaj tij të shqiptohet një dënim në përputhje me legjislacionin në fuqi.

Rasti pritet të trajtohet në procedurë të rregullt gjyqësore në Prishtinë./Lajmi.net/

