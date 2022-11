Ngjarjet në Poloni, Syla: Pa u verifikuar ende, Gërvalla del e i kallzon BE-së e NATO-s çka me bo

Analisti dhe gazetari, Valon Syla, ka reaguar ndaj deklaratës së lëshuar nga kryediplomatja Gërvall, e cila ende pa u konfirmuar mirë se çfarë ka ndodhur në Poloni, i kërkoi BE-së, “ta ndalë Putinin”, pasi që ky sipas saj po e sjellë luftën në të gjithë kontinentin e Evropës.

Me anë të një postimi në Facebook, Syla ka thënë se Gërvalla po del para aktit të kryer, duke i treguar BE-së e NATO-s se si të veprojë, madje pa e përmendur SHBA-në.

“Çelu tokë… se me këta njerëz gazi i botës dojmë me u bo… hiqne more këtë njeri, se pernime u tepru mo”, ka shkruar Syla.

Postimi i plotë:

Krejt superfuqitë janë çu në këmbë me zbulu rastin për të vërtetën e raketave mbi Poloni, ndërsa, Ministrja jonë Gërrvalla del para aktit të krym edhe përpos që e vendos të vërtetën pa e verifiku, i kallxon BEs dhe NATOs çka me bo.

Por, Amerikën se përmend… heu kuku.

Çelu tokë… se me këta njerëz gazi i botës dojmë me u bo… hiqne more këtë njeri, se pernime u tepru mo. /Lajmi.net/