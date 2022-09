Ngjarjet në “Its my home” në First Channel, KPM nis procedura ndaj televizionit të Valon Malokut

Komisioni i Pavarur i Mediave ka iniciuar monitorimin dhe vlerësimin e përmbajtjeve të shfaqura në kanalin televiziv First Channel, në të cilin ka pasur skena të dhunës.

“Komisioni i Pavarur i Mediave (KPM) ka përcjell me vëmendje përmbajtjet e transmetuara së fundi në media, respektivisht televizionin First Chanel. Nisur nga obligimet ligjore si rregullator dhe shqetësimet e publikut që kanë të bëjnë me imazhet e paraqitura në televizionin First Chanel, KPM ka iniciuar monitorimin dhe vlerësimin e përmbajtjeve të shfaqura, të cilat mund të bien ndesh me legjislacionin e KPM-së. KPM në lidhje me këtë rast në mënyrë transparente do të njoftojë publikun për veprimet e marra në zbatim të legjislacionit të KPM-së”, thuhet në njoftim.

KPM ka kërkuar nga mediat audio-vizuele që të kenë kujdes gjatë transmetimit të programeve ku shfaqet dhunë dhe përdorim I gjuhës vulgare.

“KPM kërkon nga ofruesit e shërbimeve mediale audio-vizuele që të kenë kujdes gjatë transmetimit të programeve dhe emisioneve të drejtpërdrejta pavarësisht formatit të tyre dhe të ndërmarrin veprime konkrete për të mënjanuar manifestimin e dhunës dhe përdorimin e gjuhës vulgare dhe ofenduese”, thuhet tutje.