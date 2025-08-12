Ngjarjet e rënda ditët e fundit, Rama thirrje për konfiskimin e armëve: Për keqardhje që qytetarët s’kanë qeveri funksionale
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka reaguar lidhur me ngjarjet e fundit në vend ku ka pasur disa të vrarë por edhe viktima si pasojë e aksidenteve rrugore. Rama ka deklaruar se ajo çfarë e bën gjendjen shqetësuese është fakti se qytetarët s’kanë një qeveri ‘‘funksionale pas vetes’’ e cila merret seriozisht me nevojat dhe sigurinë e tyre.
I pari i Prishtinës ka deklaruar edhe se kjo është për keqardhje dhe se qytetarët kanë mbetur me institucione “në detyrë”, ndërsa rreziku çdo ditë po merr jetë.
Në postimin e tij, Rama i ka bërë thirrje Policisë, Ministrisë së Punëve të Brendshme, gjyqësorit dhe udhëheqësve të komunave që të nisin një fushatë të koordinuar për konfiskimin e të gjitha armëve të paligjshme.
Postimi:
Të nderuar qytetarë të Prishtinës dhe të gjithë Republikës së Kosovës!
Ditët e fundit, vendi ynë është tronditur nga një varg incidentesh të dhunshme me humbje tragjike jetësh. Këto nuk janë thjesht numra. Janë fqinjët tanë, miqtë tanë, anëtarët e familjeve tona. Dhimbja e tyre është dhimbja jonë si shoqëri, si institucione si shtet!
Ajo që e bën gjendjen edhe më shqetësuese është fakti se qytetarët e Kosovës nuk kanë sot një qeveri funksionale pas vetes, që merret seriozisht me nevojat dhe sigurinë e tyre. Kjo është për keqardhje. Populli i këtij shteti ka mbetur me institucione “në detyrë”, ndërsa rreziku çdo ditë po merr jetë.
Si Kryetar i Kryeqytetit, brenda kompetencave të mia ligjore dhe morale, i bëj thirrje Policisë së Kosovës, Ministrisë së Punëve të Brendshme, gjyqësorit dhe udhëheqësve të çdo komune që të nisim menjëherë një fushatë të koordinuar për konfiskimin e të gjitha armëve të paligjshme. Veprimi duhet të jetë i shpejtë, i ligjshëm dhe transparent.
Kjo nuk është thjesht një thirrje për veprim. Është një detyrë morale. Viktimat i nderojmë jo vetëm me fjalë, por me ndryshim real.
Faleminderit.