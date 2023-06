Ngjarjet e planifikuara për sot

Ngjarjet e datës 11 qershor 2023.

Lëvizja Vetëvendosje! mban mbledhjen LI të Këshillit të Përgjithshëm. (Salla e ish-ASK, te Pallati i Rinisë, ora 11:00)

– Në shënimin e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit hapet ekspozitë. (Sheshi Dëshmorëve në Prizren, ora 11:00)

– Dita e çlirimit të Prishtinës do të festohet nga personat me aftësi të kufizuara ku do të mbahet Gara e boqës që është sport paraolimpik. (Salla “1 tetori”, ora 11:00)

– Në shënimin e Lidhjes Shqiptare të Prizrenit mbahet turnir në futboll. (Stadiumi Përparim Thaqi në Prizren, ora 12:00).