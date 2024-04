Ngjarjet e paralajmëruara për ditën e sotme

Ngjarjet për ditën e sotme:

09:30

Në shënim të Ditës memoriale të të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë, kryeministri Albin Kurti bën nderime te memoriali “Heroinat”. (Memoriali “Heroinat”, Prishtinë)

10:00

Lëvizja Vetëvendosje mban mbledhjen e 54-të të Këshillit të Përgjithshëm. (Biblioteka Qendrore Universitare, Salla Koncertale)

12:00

Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës (QKRMT), bashkë me organizatat e Platformës “Bëhu Zëri Im”, organizojnë një aktivitet në shënim të 14 Prillit – Ditës Memoriale të të mbijetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës së fundit në Kosovë. (Te monumenti “Heroinat”)

15:00

Banorët organizojnë protestë për çështjen e rrethrrotullimit dhe lokacionit të tij. (Magjistralja Podujevë – Prishtinë, fshati Gllamnik)

17:00

Presidentja Vjosa Osmani mban konferencë për medie lidhur me Forumin Ndërkombëtar për Gratë Paqen dhe Sigurinë si dhe me rastin e 14 Prillit – Ditës së Mbijetuarve të Dhunës Seksuale. Pjesë e kësaj konference do jenë edhe Vasfije Krasniqi dhe Shyrete Tairi Sulimani. (Te monumenti “Heroinat”)