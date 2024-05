Ngjarjet e paralajmëruara për ditën e sotme Ngjarjet e datës 15 maj 2024: Në Gjykatën Themelore në Prishtinë me rastin e vrasjes së politikanit serb, Oliver Ivanoviq, merren në pyetje të akuzuarit. (Gjykata Themelore në Prishtinë, ora 09:00) Fondacioni Friedrich Ebert (FES), Zyra në Kosovë, organizon një panel diskutimi, ku do të publikohen të gjeturat e një hulumtimi lidhur me ndikimin e…