​Ngjarjet e ditës së sotme në Kosovë Mbahet afati i dytë i provimit të maturës shtetërore në 59 qendra të testimit. The Geopost organizon konferencën e dytë me radhë me temë “Ndikimi Rus në Ballkan – Kriza e Ukrainës”. (Hotel Sirius, 11:00-13:00) Do të ketë video-Live Kriza me energji elektrike, intervistë me hulumtuesin e Balkan Green Foundation, Besfort Kosova. Temë për vendimet…