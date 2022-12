Ngjarjet e ditës së sotme, ja çfarë pritet të ndodhë

Gjatë ditës së sotme në Kosovë janë paraparë të zhvillohen disa ngjarje.

Në kuadër të këtyre ngjarjeve është edhe mbajtja e seancës së jashtëzakonshme në Kuvend, ku shqyrtohet Strategjia e Energjisë të Republikës së Kosovës për periudhën 2022-2031, shkruan lajmi.net.

Ngjarjet e ditës:

Komisioni për të Drejtat dhe Interesat e Komuniteteve dhe Kthim mban mbledhje. Në rend dite janë shqyrtimi i Projektligjit për Zyrtarët Publikë; atij për Pagat në Sektorin Publik; për Sigurinë Kibernetike; për Tubimet Publike. (Ndërtesa e Kuvendit, salla N10, ora 09:00)

Fillon aktiviteti “Karvani i vaksinimit”, aktivitet njëmujor me qëllim të promovimit të vaksinimit kundër Gripit sezonal dhe kundër Covid-19. (Fushë-Kosovë, ora 09:00

Qendra Kosovare për Rehabilitimin e Viktimave të Torturës (QKRT) organizon tryezën me temën “Zvogëlimi i hapësirave për ballafaqim me të kaluarën: Gjuha e urrejtjes dhe ballafaqimi me të kaluarën”. (Hotel “Sirius”, Prishtinë, ora 09:30)

Guvernatori i Bankës Qendrore të Kosovës (BQK), Fehmi Mehmeti, mban konferencën e fundvitit me gazetarë. (Hotel “Prishtina”, Prishtinë, ora 10:00)

Kuvendi mban seancë plenare. Në rend dite janë shqyrtimi i dytë i Projektligjit për Zyrtarët Publikë dhe i Projektligjit për Pagat në Sektorin Publik. (Kuvendi Kosovës, ora 10:00)

Agjencia për Parandalimin e Korrupsionit (APK) nënshkruan marrëveshje bashkëpunimi me OJQ-në “Aktiv”, në kuadër të bashkëpunimit me shoqërinë civile për vetëdijesimin e publikut në lidhje me raportimin e korrupsionit. (Zyrat e APK-së, rr. “Shkodra”, Prishtinë, ora 10:00)

Instituti Demokraci për Zhvillim (D4D) mban konferencën lansuese të raportit “Luftimi i gjuhës së urrejtjes seksiste dhe raciste”. (Hotel “Sirius”, Prishtinë, ora 10:00)

Mbahet diskutim me temën “Të zhdukurit në Kosovë – çështje politike apo humanitare”. (Qendra Mediale, Çagllavicë, ora 11:00)

Avokati i Popullit mban konferencën e fundvitit për media lidhur me sfidat, punën dhe aktivitetet në mbrojtje dhe promovim të të drejtave të njeriut. (Zyrat e IAP-së, ora 11:00)

Serbët në veri të Kosovës, protestojnë kundër deklaratave të kryeministrit të Kosovës, Albin Kurti. (Rudar, ora 12:00)

Kuvendi mban seancë të jashtëzakonshme, ku shqyrton Strategjinë e Energjisë të Republikës së Kosovës për periudhën 2022-2031.(Kuvendi Kosovës, ora 12:00)

Kuvendi i Kosovës mban seancë plenare. Në rend të ditë janë: Ratifikimi i Marrëveshjes së Kredisë për Programin e Financave Publike dhe Rritjes Ekonomike me OPEC-un; shqyrtimi i Projektligjit për anti-dopingun; Projektligji për Bujqësi dhe zhvillim rural; atij për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna në familje; debat parlamentar në lidhje me Raportin e KE-së për Kosovën; shqyrtimi i Raportit vjetor të Autoritetit të Aviacionit Civil etj. (Kuvendi Kosovës, ora13:00)

Partia Socialdemokrate do të mbajë një aktivitet simbolik pranë zyrave të EULEX-it. (Zyrat e EULEX-it, Fushë-Kosovë, ora 13:00)

Komuna e Gjilanit organizon ceremoninë zyrtare për ndarjen e shpërblimeve dhe mirënjohjeve për më të mirët e vitit në kulturë, rini dhe sport. (Amfiteatri i Shkollës së Muzikës, Gjilan, ora 18:30)./Lajmi.net/