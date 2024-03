Ngjarjet e ditës së sotme

Vazhdon procesi gjyqësor ndaj Thaçit dhe të tjerëve. (Hagë, ora 09:00-16:00)

Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës bën hapjen zyrtare të Javës së Arkivit të Hapur. (Agjencia Shtetërore e Arkivave të Kosovës, Prishtinë, ora 10:00)

Komisioni i Pavarur për Raportin e Mediave në Komisionin për Administratën Publike. (Kuvendi i Kosovës, salla N-506, ora 10:00)

Mbahet Konferenca për Media dhe Miq të Pavijonit të Kosovës në edicionin e 60-të të Ekspozitave Ndërkombëtare të Artit në Bienalen e Venecias, ku do të shpaloset projekti “Heshtjet kumbuese të metalit dhe krijimit”, një instalim skulpturor nga Doruntina Kastrati. (Galeria Kombëtare e Kosovës, Prishtinë, ora 11:00)

Komuna e Skenderajt dhe OVL UÇK organizojnë akademi përkujtimore në nderim të jetës dhe veprës së luftës së shquar të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës Ragip Jasharit. (Qendra e Kulturës “Hasan Prishtina”, Skenderaj, ora 12:00)

Komisioni për Ekonomi diskuton mbi Projektligjin për Regjistrimin e Përfitimeve të Pronarëve. (Kuvendi i Kosovës, salla N-506, ora 13:00)

Qeveria e Kosovës nënshkruan me Bankën Evropiane për Investime, me vlerë 33 milionë euro, ku parashihet ndërtimi i një impianti fotovoltaik diellor me kapacitet 100 MW. Marrin pjesë ministri i Financave, Hekuran Murati, ambasadori i Gjermanisë Jorn Rohde, shefja e Sektorit Politik në Zyrën e BE-së në Kosovë Anna Carin Platon, shefi për operim në Ballkanin Perëndimor dhe Turqi nga Banka Evropiane për Investime Matteo Rivellini dhe shefi i Divizionit për Energji për Evropën Juglindore dhe Turqinë në KfW Pablo Obrador Alvarez. (Objekti i Qeverisë, salla P-38, ora 15:30)