Ngjarjet e datës 12 gusht Lëvizja Vetëvendosje mban konferencë për media para Prokurorisë Speciale të Kosovës. (Ora 12:00) Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Rinisë, Youth Initiative for Human Rights Kosovo – YIHR KS do të hapë ekspozitën “Historitë e Vazhdimësisë” me veprat e të rinjve nga Kosova e Serbia. (Qendra BARABAR, hotel “Grand” Prishtinë, ora 19:00)