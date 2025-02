Ngjarjet brenda Big Brother, Drenusha Latifi: Vajza ime nuk ka qenë mirë, e kam çuar edhe në psikologë

Në një intervistë dhënë për Kosova Today, ajo tregon se pas daljes vajza e saj nuk ka qenë mirë pasi nuk ka mundur t’i përballoj disa situata të ndodhura.

Ajo thotë se për këtë i është dashur ta çoj edhe te psikolog, në mënyrë që t’i tejkalojë këto.

E krejt kjo duket se u bë nga ish-partneri i saj, Atilla Kardesh, i cili nuk i ka lejuar fëmijët që të shkojnë te nëna e Drenushës.

“Vajza kur jam dal prej Big Brotherit nuk ka qenë hiç mirë dhe vazhdon mos me qenë mirë, e kam pasur te psikolog. Ka përjetuar shumë gjëra që nuk ka mundur t’i përballoj mostakimi me nënën tem, mos-takimi me mua, lënia jashtë shkollës vetë. Një papërgjegjësi shumë e madhe ndaj një prindit që e ka krijuar duke pasur mundësi që t’i lë te nëna ime, duke pasur mundësi t’i lë te familja ime”, tha Latifi.