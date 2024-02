Ngjarje horror në Pejë: Një person goditet me ‘sakicë’ në kokë Një rast bizar ka ndodhur dje në Pejë. Policia bën me dije se një person atje, nga një i dyshuar është goditur me sëpatë në kokë, shkruan lajmi.net. Viktima me këtë rast ka pësuar lëndime trupore. Rasti është klaisifikuar si “vrasje në tentativë”. Komunikata e plotë: Drejtoria Rajonale e Policisë nё Pejë, Stacionin Policor në…