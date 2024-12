Ngjarje e rëndë në Sarandë- Gruaja vret burrin me sëpatë derisa ishte në gjumë Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Sarandë ku një grua dyshohet se ka vrarë burrin e saj me sëpatë. Ngjarja ka ndodhur në fshatin Metoq në familjen Tahiraj. Mësohet se gruaja, Elivra, ka goditur burrin me sëpatë në kokë, Llazar Tahiraj teksa 55-vjeçari ishte duke fjetur gjumë. Elvira Tahiraj 49 vjeçe, është arrestuar nga…