Ngjarje e pazakontë – dy luftëtare të MMA puthen para përballjes

Karina Pedro dhe Denisa Ryndova ishin përballë njëra-tjetrës së bashku me partnerët e skuadrës Inked Dory dhe Kristal Shine, por ishin dy të parët që vodhën vëmendjen me puthjen e tyre.

Përpara meçit të tyre në Pragë, të dy bashkuan kokat, me Denisën që dhuroi një puthje kundërshtares.

Ndjenja dukej se ishte e ndërsjellë, me Karinën që buzëqeshte përpara se të ia rikthente puthjen.

Më poshtë lajmi.net jua përcjellë videon:

OnlyFans stars Inked Dory and Karina Pedro left fans speechless after competing in the Clash of the Stars' fourth tournament, Freak Wars.#O2UniversumHall #CzechRepublic #weighin #MMA #viral #trending #top pic.twitter.com/hAr1BQ4dVY

— The World Reviews (@tworldreviews) March 17, 2023