Ngjarja me 1 të vdekur e 17 të plagosur, Rama vihet në lëvizje: Policia e Kryeqytetit urgjentisht e nevojshme

Pas ngjarjes së mbrëmshme në Prishtinë ku mbeti i vrarë një person dhe u plagosën 17 të tjerë, kryetari i Prishtinës, Përparim Rama është vënë në lëvizje.

I pari i kryeqytetarit ka pritur në takim emergjent, drejtorin për Siguri dhe Emergjenca, Lulzim Fushtica dhe drejtorin e Policisë për Rajonin e Prishtinës, nënkolonel Basri Shabanin, shkruan Lajmi.net.

Rama ka thënë se me ta ka diksutuar për çështjen e sigurisë në dhe hapat të cilët duhet të ndërmarren për krijimin e policisë së kryeqytetit.

“🚨Pas ngjarjes së mbrëmshme e cila na shqetësoi të gjithëve, bashkë me drejtorin për siguri dhe emergjenca, Lulzim Fushtica mbajtëm një takim urgjent me drejtorin e policisë për rajonin e Prishtinës, nënkolonel Basri Shabani, me të cilin diskutuam për çështjen e sigurisë në #kryeqytet dhe hapat të cilët duhet të ndërmarrim bashkërisht për krijimin e policisë së kryeqytetit e cila është urgjentisht e nevojshme dhe do të na ndihmonte në rritjen e nivelit të sigurisë në Prishtinë. Siguria në #kryeqytetin tonë është prioritet i yni.”, ka shkruar Rama.