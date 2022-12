Ngjalli debat të madh në fushën e modës, Balenciaga heq padinë kundër kompanisë së prodhimit

Balenciaga tha të premten se do të heqë dorë nga padia e saj prej 25 milionë dollarësh (23 milionë euroshe) kundër prodhuesve të një fushate reklamash që ngjalli debat të madh në fushën e modës.

Shtëpia e modës ngriti padinë një javë më parë kundër një kompanie produksioni dhe skenografi, pasi fushata e saj e pranverës 2023 përfshinte dokumente nga një çështje e Gjykatës së Lartë në lidhje me pornografinë e fëmijëve.

Marka u përball gjithashtu me reagime për një fushatë të veçantë që tregonte fëmijët që mbanin arushë pelushi me ‘veshje robërie’.

Balenciaga paditi grupin e prodhimit ‘North Six’ dhe skenografin Nicholas Des Jardins pasi një reklamë do të shfaqte disa artikuj tavoline në sfond dhe të dhëna të rreme ligjore nga një shtëpi mbështetëse.

Përfaqësuesit e North Six dhe Des Jardins mohuan se ishin përgjegjës, dhe pati gjithashtu një protestë nga profesionistët e modës duke thënë se palët nuk duhet të fajësohen për reklamat e një kompanie.

Bashkëpunëtorët e famshëm, përfshirë Kim Kardashian, gjithashtu e qortuan publikisht markën për mungesën e mbikëqyrjes.

Të premten, Balenciaga tha se po pushonte proceset gjyqësore, sipas një deklarate në media sociale nga CEO i saj.

Ndërkohë, drejtori kreativ i markës së modës, Demna, kërkoi falje në Instagram për këtë fushatë.

“Dua të kërkoj falje personalisht për zgjedhjen e gabuar artistike të konceptit për fushatën e dhuratave me fëmijët dhe marr përgjegjësinë time”, shkroi stilisti.

“Ishte e papërshtatshme që fëmijët të promovonin objekte që nuk kishin të bënin me ta, vazhdoi ai, duke shtuar se megjithëse dëshiron “të provokojë një mendim” në fushatat e tij, ai “Kurrë nuk do të kishte ndërmend ta bënte këtë me një gjë kaq të tmerrshme si abuzim me fëmijët”.