Ngërçi në Kuvend, Tahiri: Kjo nuk është rastësi, është strategji e pushtetit aktual për të shtyrë çdo zhvillim deri në zgjedhjet lokale

Tahiri përmes një postimi në Facebook, ka shkruar se Qeveria aktuale po vazhdon të qëndroj në zyrë pa një legjitimet të ri, ndërkohë që sipas tij vendi po përballet me një siguri.

Sipas Tahirit, kjo nuk është rastësi por është një strategji e qëllimshme për të shtyrë çdo zhvillim deri në zgjedhjet lokale të tetorit, shkruan lajmi.net.

Ai ka thënë se duke marrë parasysh këtë, opozita duhet të nisë dialogun brenda kampit ish-opozitar, të përgatitet për vendimin e Gjykatës Kushtetuese dhe të ndjekin afatet kushtetuese për formimin e Qeverisë.

“Në qoftë se VV krijonë qeveri me 61 deputetë kjo është më së miri për ndryshim i cili do të ndodh në fillim të vitit 2026, e në qoftë se nuk krijohet kjo qeveri (unë besoj që nuk e dëshiron Kurti këtë opcion) atëherë duhet të formohet një qeveri opozitare që do të ndërmarrë pesë veprime konkrete në 3 mujat e parë: