Ngec për praktikën e parë për Dutch GP – Verstappen e përfundon garën para kohe pas një problemi me marshe

Piloti i Red Bullit u detyrua ta përfundojë para kohe garën e tij, pasi iu paraqit një problem në kutinë e marsheve.

Vetura e holandezit ndaloi brenda garës, duke u lejuar të parakalohej nga të tjerat që vinin pas saj.

Pak para ndalesës, Verstappen mori një hark të gjerë në një kthesë e cila e shmangu nga shtegu.

Më poshtë gjeni pamjet e këtij episodi. /Lajmi.net/

Nightmare start for Max 😱

The home hero’s first practice comes to a swift end after he reported a gearbox issue 🛠️#DutchGP #F1 pic.twitter.com/WmB91Y87KL

— Formula 1 (@F1) September 2, 2022