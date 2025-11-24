Ngacmoi dhe kanosi verbalisht në vazhdimësi një femër, arrestohet një person në Prishtinë

Lajme

24/11/2025 09:19

Një person në Prishtinë është arrestuar dje në mëngjes.

Ai dyshohet se ka ngacmuar dhe kanosur verbalisht një femër, shkruan lajmi.net.

Prokurori ka vendosur që i dyshuari të dërgohet në mbajtje.

“Prishtinë/23.11.2025-08:10 Është arrestuar i dyshuari mashkull kosovar pasi i njëjti në vazhdimësi dyshohet se kishte ngacmuar dhe kanosur verbalisht viktimën femër kosovare. Me vendim të prokurorit i dyshuari është dërguar në mbajtje”, ka njoftuar Policia e Kosovës përmes raportit 24 orësh. /Lajmi.net/

