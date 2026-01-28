Ngacmohen seksualisht dy femra në Zveçan përmes “tiktok-ut” Një rast i ngacmimit seksual është raportuar në Zveçan. Dy viktimat femra raportohet se janë ngacmuar përmes rrjetit social “Tiktok” nga i dyshuari mashkull. Rasti është duke u hetuar./Lajmi.net/ Lajme 28/01/2026 09:11 Një rast i ngacmimit seksual është raportuar në Zveçan. Dy viktimat femra raportohet se janë ngacmuar përmes rrjetit social “Tiktok” nga i dyshuari mashkull. Rasti është duke u hetuar./Lajmi.net/ Artikuj të ngjashëm January 28, 2026 Me ftesë të Gjeneralit Hifter, Sami Lushtaku viziton shtetin e Libisë:... January 28, 2026 SPAK kërkon arrestimin e Ballukut, Kuvendi shtyn mbledhjen e Këshillit për... Lajme të fundit Me ftesë të Gjeneralit Hifter, Sami Lushtaku viziton... SPAK kërkon arrestimin e Ballukut, Kuvendi shtyn mbledhjen... Shqipëria dhe Kosova: Tranzicioni i gjelbër që mbeti në shina Instituti i Vjenës: Skenari i anëtarësimit të pjesshëm...