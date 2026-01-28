Ngacmohen seksualisht dy femra në Zveçan përmes “tiktok-ut”

Një rast i ngacmimit seksual është raportuar në Zveçan. Dy viktimat femra raportohet se janë ngacmuar përmes rrjetit social “Tiktok” nga i dyshuari mashkull. Rasti është duke u hetuar./Lajmi.net/

28/01/2026 09:11

