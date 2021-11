Nga Vetëvendosje reagojnë për herë të parë për statusin e Haki Abazit

Rexhaj ka thënë se Lëvizja Vetëvendosje është demokratike, andaj edhe secili deputet mund të jap mendimet e veta.

“Lëvizja Vetëvendosje është demokratike, deputetët tanë mund të japin mendimet e veta. Për shembull, nëse do të isha unë në vend të Hakiut, unë në vend të statusit, unë këtë veprim dhe këtë transmetim do ta bëja tek lidershipi dhe tek kryeministri Kurti, pa shkruajtur status. Së pari do ta bëja Grupit Parlamentar, pastaj brenda Lëvizjes Vetëvendosje e kështu me radhë”, ka thënë Rexhaj në Kanal10, transmeton lajmi.net.

I pyetur nëse ka ndonjë shqetësim brenda Lëvizjes Vetëvendosje, Rexhaj ka thënë se kjo nuk është e mundur, pasi që ka kaluar ajo kohë.

“Në asnjë mënyrë, ka kaluar koha kur Lëvizja Vetëvendosje ka ndonjë krizë nga brenda dhe mendoj se jemi grupi më i fuqishëm parlamentar me një lloj koerence e konsistence dhe natyrisht se kemi të drejtë ta shprehim mendimin. Unë tregova se si do të veproja unë, pasi që ne jemi deputetë dhe jemi kolegë, unë e kam mik z.Abazin, por ai e ka zgjedhur një rrugë më të shpejtë duke e bërë publike veprimin e tij”, ka thënë Rexhaj.

Në anën tjetër, deputeti Rexhaj ka mohuar edhe mundësinë se reagimi i Abazit vjen si rezultat i replikës me Kryetarin e Kuvendit nga radhët e Lëvizjes Vetëvendosje, Glauk Konjufca, i cili dje nuk ia kishte ofruar mundësinë për të replikuar deputetit Abazi.

“Nuk e besoj, Hakiu e din më mirë është mirë ta pyesni atë, për besë nuk e di. Mua nuk më brengos ky status i Hakiut, për arsye se Hakiu i paska dërguar tek lidershipi, unë tregova çfarë do të bëja unë, ndërsa ai ka zgjedhur ta bëjë kështu”, ka thënë Rexhaj.

Ai ka thënë se deputeti Abazi është i hapur për mediat dhe mund të flas vetë për veprimin e tij.

Në anën tjetër, lajmi.net ka provuar të kontaktojë me Abazin gjatë ditës së sotme, por i njëjti nuk është përgjigjur në telefon. /Lajmi.net/