Nga Vetëvendosje bëhen bashkë tek selia- thonë se për emrin e mandatarit flasin pas mbledhjes
Lajme
Nga Lëvizja Vetëvendosje veçse kanë filluar të mblidhen në kuadër të Mbledhjes së Këshillit e cila është thirrur për sot.
Kjo mbledhje vie pasi Albin Kurti si lideri i Vetëvendosjes takoi sot presidenten Vjosa Osmani.
Në takimin e mbajtur ditë më parë në mes liderëve të partive politike dhe presidentes Osmani, Kurti kishte kërkuar edhe një mundësi që emri i mandatarit të jetë nga Vetëvendosje.
E në këtë mbledhje të sotme pritet të dihet se kë në fakt pritet ta çoj Vetëvendosje si emër për mandatar duke e ditur se Kurti nuk ka më këtë të drejtë.
Në mbledhje tanimë kanë arritur shumë prej emrave të VV-së, si Albulena Haxhiu, Ejup Maqedonci, Mefail Bajqinovci e Donika Gërvalla e Listës Guxo.
Shumë prej tyre janë parë në disponim, por kanë zgjedhur që të deklarohen pas mbledhjes./Lajmi.net/