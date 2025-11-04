Nga Vetëvendosje bëhen bashkë tek selia- thonë se për emrin e mandatarit flasin pas mbledhjes

Nga Lëvizja Vetëvendosje veçse kanë filluar të mblidhen në kuadër të Mbledhjes së Këshillit e cila është thirrur për sot. Kjo mbledhje vie pasi Albin Kurti si lideri i Vetëvendosjes takoi sot presidenten Vjosa Osmani. Në takimin e mbajtur ditë më parë në mes liderëve të partive politike dhe presidentes Osmani, Kurti kishte kërkuar edhe…

Lajme

04/11/2025 12:08

Nga Lëvizja Vetëvendosje veçse kanë filluar të mblidhen në kuadër të Mbledhjes së Këshillit e cila është thirrur për sot.

Kjo mbledhje vie pasi Albin Kurti si lideri i Vetëvendosjes takoi sot presidenten Vjosa Osmani.

Në takimin e mbajtur ditë më parë në mes liderëve të partive politike dhe presidentes Osmani, Kurti kishte kërkuar edhe një mundësi që emri i mandatarit të jetë nga Vetëvendosje.

E në këtë mbledhje të sotme pritet të dihet se kë në fakt pritet ta çoj Vetëvendosje si emër për mandatar duke e ditur se Kurti nuk ka më këtë të drejtë.

Në mbledhje tanimë kanë arritur shumë prej emrave të VV-së, si Albulena Haxhiu, Ejup Maqedonci, Mefail Bajqinovci e Donika Gërvalla e Listës Guxo.

Shumë prej tyre janë parë në disponim, por kanë zgjedhur që të deklarohen pas mbledhjes./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

November 4, 2025

Maqedonci mbërrin në zyrat e VV-së, i rezervuar për mandatarin e ri

November 4, 2025

Rahimaj: Ne e kemi veçse të ditur kandidatin tonë për kryeministër

November 4, 2025

Këta janë katër kandidatët e Lidhjes së Prishtinës për asamble që...

Lajme të fundit

Maqedonci mbërrin në zyrat e VV-së, i rezervuar për mandatarin e ri

Rahimaj: Ne e kemi veçse të ditur kandidatin tonë për kryeministër

Këta janë katër kandidatët e Lidhjes së Prishtinës...

Halil Thaçi: VV po fiton në Obiliq, Fushë Kosovë e Prishtinë