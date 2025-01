Nga subjektet politike reagojnë pasi kuptuan numrat e tyre garues në zgjedhjet e 9 shkurtit Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ka hedhur shortin për renditjen e subjekteve politike në fletëvotimin e zgjedhjeve për Kuvendin e Kosovës që do të mbahen më 9 shkurt. Sipas shortit të hedhur, Lëvizja Vetëvendosje do të jetë e renditur me numrin 118, Partia Demokratike e Kosovës do të ketë numrin 131, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës…