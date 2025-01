Nga sot, transporti publik dhe privat në Prishtinë do të paguhet me kilometër Të gjithë operatorët e transportit publik dhe privat në Komunën e Prishtinës, nga sot do të paguhen me kilometër. Lajmin e ka bërë të ditur kryetari i shoqatës “Uni-Trans”, Izet Smajli. Vendimi është çuar përpara nga vet Smajli dhe asamblisti i PDK-së, Leotrim Retkoceri, të cilët kanë kërkuar unifikim më të përafruar të çmimeve të…