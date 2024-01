Nga sot hyn në fuqi rregullorja e re e “Prishtina Parking”, do të rimbursohen mijëra qytetar Nga sot hyn në fuqi rregullorja e re e “Prishtina Parking”, nga e cila do të rimbursohen 1864 qytetarë. Prishtina Parking ka njoftuar se banorët rezident duhet të presin një muaj që të kontaktohen nga N.P.L. Prishtina Parking dhe në kontaktin që do ta realizojnë, do të informohen banorët nëse dokumentet e tyre të dorëzuara…