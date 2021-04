Nga sot, fillon bojkotimi i futbollit anglez për mediat sociale deri më 3 maj

Problemi i abuzimit online sa vjen e shtohet me mediat sociale, kjo gjë ndikon edhe në psikologjinë e futbollsitëve në kohërat moderne, transmeton lajmi.net.

Për këtë arsye, Federata angleze e futbollit, Premierliga, Liga e Femrave dhe të gjitha institucionet sportive që kanë lidhje në futboll do të bojkotojnë mediat sociale si shenjë proteste ndaj ofendimeve dhe racizmit online.

Bojkoti ka filluar nga ora 15:00 dhe do të qëndrojë në fuqi deri të hënën në orën 23:59.

Edhe futbollistët janë bashkuar kampanjës për të bojkotuar mediat sociale./Lajmi.net/

English football, alongside other sports, organisations and individuals, will switch off social media accounts from 3pm today until 11.59pm on Monday 3 May.

Social media companies must do more to #StopOnlineAbuse. Join us and switch off too, as we collectively demand change. pic.twitter.com/6wNLG7sAJG

— Harry Maguire (@HarryMaguire93) April 30, 2021