Nga Soni Malaj te Elvis Pupa e Jonida Maliqi – këta janë të gjitha personazhet VIP që u futën në Ferma VIP 3
ShowBiz
Mbrëmjen e së premtes ka nisur zyrtarisht edicioni i tretë i spektaklit të shumëndjekur Ferma VIP, duke sjellë një sezon të ri plot surpriza dhe emra të njohur.
Për herë të parë, ky format vjen nën moderimin e prezantueses së njohur Arbana Osmani, e cila njihet si figura ikonike e drejtimit të Big Brother ndër vite. Kalimi i saj në këtë spektakël ka sjellë një frymë të re dhe shumë pritshmëri nga publiku.
Edhe paneli i opinionistëve këtë sezon përbëhet nga tre emra të njohur: Einxhel Shkira, Ermal Mamaqi dhe Armina Mevlani, të cilët pritet të komentojnë zhvillimet dhe dinamikat brenda fermës.
Sa i përket banorëve, VIP-at që kanë vendosur të sfidojnë veten këtë vit vijnë nga fusha të ndryshme. E para që hyri në fermë ishte këngëtarja Soni Malaj, ndërsa më pas u bashkuan edhe emra të njohur si aktorët Elvis Pupa dhe Romir Zalla, shkrimtarja Mimoza Ahmeti si dhe këngëtarja Jonida Maliqi.
Lista vijon me emra nga showbizi dhe rrjetet sociale, përfshirë Sara Karaj, Vanesa Sono, Adi Pula dhe Rafaela.
Po ashtu, pjesë e kastit mund të jenë edhe Blerina Bajko, Gona Sina, Gresa Sekiraqa, Beni Vacaj, Malbora Gurra, Kuba, si dhe Fabiola Elezaj, Xhesi Loci, Akil Vardi dhe Indri Shiroka.
Me një kast të gjerë dhe emra të njohur, edicioni i tretë i “Ferma VIP” pritet të sjellë dinamika të forta dhe konkurrencë të madhe mes fermerëve, ndërsa publiku tashmë ka filluar të komentojë hyrjet dhe pritshmëritë për sezonin e ri.