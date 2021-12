Nga shkurti vaksinimi mund të bëhet i detyrueshëm në Gjermani

Gjermania do të vendosë gjithashtu kufizime shtesë në kontaktet sociale midis njerëzve të pa vaksinuar në të gjithë vendin. Me fjalë të tjera, do të prezantojë të ashtuquajturat bllokim për të pa vaksinuarit.

Merkel paralajmëroi se situata në lidhje me koronavirusin është shumë e rëndë, sepse numri i të pa vaksinuarve në vend është shumë i madh, dhe vaksinimi i popullatës gjermane është shumë i ngadaltë.

Ajo theksoi gjithashtu se diskotekat dhe klubet do të duhet të mbyllen nëse numri i të infektuarve rishtazi kalon një prag të caktuar.

Kujtojmë se Austria është shteti i parë perëndimor që ka bërë të detyrueshme vaksinat, ndërsa Greqia ka futur vaksinimin e detyrueshëm për të gjithë mbi 60- vjeç.