Nga rikthimi i gjobave deri te ardhja 1 orë e gjysmë para stërvitjes, 10 rregullat që Xavi i vendos te Barcelona

Legjenda spanjolli erdhi në stolin e ish skuadrës, pasi presidenti Joan Laporta shkarkoi Ronald Koeman, ndërsa nënshkroi kontratë trevjeçare, transmeton lajmi.net.

Gjatë prezantimit si kryetrajner i Barcelonës, Xavi ka bërë me dije që kërkon disiplinë dhe ka vendosur standarde të larta.

“AS” ka zbuluar 10 rregullat që lojtarët dhe stafi i Barcelonës duhet me patjetër të respektojë:

1.Lojtarët duhet të arrijnë në stërvitje një orë e gjysmë para se të nis

Deri tani, ka pasur një qetësi para stërvitjes, që nis në ora 11:00. Nga e marta, lojtarët nuk mund të hyjnë brenda 20 minuta para se të nis stërvitja. Të gjithë duhet të jenë në stërvitje 90 minuta më herët. Synimi është që të kenë kohë për t’u përgatitur për stërvitje, si rastet një kundër një, diskutimet dhe që të hanë mëngjes bashkë.

Kjo nënkupton, se lojtarët duhet të jenë në “Joan Gamper”, jo më vonë se 9:30. Delegati i Barcelonës, Carles Naval, do jetë në krye për të monitoruar këtë situatë.

2: Ekipi i dhomës së pasme duhet të futet në stërvitje dy orë përpara se të fillojë

I prirur për të udhëhequr me shembull, Xavi dëshiron që stafi i dhomën së pasme të kalojë 120 minuta përpara fillimit të stërvitjes, në mënyrë që kur lojtarët të fillojnë të vijnë, ata të jenë gati për të shkuar.

3: Lojtarët duhet të hanë drekë në terrenin stërvitor

Lojtarët nuk do të mund të vendosin më vetë: nga e marta, të gjithë futbollistët e ekipit të parë duhet të hanë drekën në mensën e terrenit, nën mbikëqyrjen e nutricionistëve të klubit. Sigurimi që lojtarët mbushin karburantin siç duhet mund të ndihmojë në shmangien e lëndimeve dhe përmirësimin e përgatitjes së tyre fizike

4: Rikthehen gjobat

Që kur Luis Enrique u largua si trajner në vitin 2017, gjobat për shkelje të vogla, të rënda ose shumë të rënda janë zhdukur, me argumentin se lojtarët janë mjaftueshëm profesionistë për të ditur se çfarë duhet dhe çfarë nuk duhet të bëjnë. Është e vërtetë që kjo qasje mund të funksionojë në kushtet e duhura, por realiteti shpesh mund të jetë më pak i drejtpërdrejtë. Xavi e përjetoi në dorën e parë periudhën nën drejtimin e Frank Rijkaard, kur gjërat u shkatërruan mes një relaksimi të rregullave dhe suksesit pasues të prezantimit të një kodi të rreptë të sjelljes nga Pep Guardiola.

5: Gjobat në rritje në mënyrë eksponenciale

Nëse një lojtar vjen me vonesë në stërvitje, atij do t’i jepet gjoba më e ulët, 100 euro. Nëse ai më pas kryen një vepër penale, do të duhet të paguajë 200 euro, pasuar nga 400 euro, e kështu me radhë. Gjatë kohës së Luis Enrique si trajner i Barçës, disa lojtarë grumbulluan 6000 euro gjoba në një sezon të vetëm.

6: Orari në 48 orët para ndeshjes

Brenda dy ditëve para ndeshjes, lojtarëve u ndalohet të qëndrojnë jashtë më vonë se ora 12 e mesnatës. Mendohet se anëtarët e skuadrës duhet të jenë të vetëdijshëm për nevojën për të shkuar në një lojë në formën më të mirë të mundshme, dhe një kërkesë e panegociueshme është që ata të udhëheqin një mënyrë jetese të qetë në 48 orët përpara një loje.

7: Meritokracia

Ju luani ashtu siç stërviteni dhe meritokracia është rruga e vetme drejt suksesit. Vetëm ata lojtarë që performojnë më mirë dhe janë më të përkushtuarit në terrenin stërvitor do të jenë në garë për të filluar ditën e ndeshjes. Pjesa tjetër do të dërgohet në stol ose, në rastin më të keq, do të shikohet nga tribuna

8: Do të monitorohen aktivitetet ‘jashtëshkollore’

Lojtarët mund të kenë hekura të tjera në zjarr që nuk lidhen drejtpërdrejt me karrierën e tyre futbollistike, por nëse kjo fillon të ndikojë në performancën e tyre – për shkak të kohës dhe/ose kërkesave të udhëtimit – skuadra e pasme e Barçës do të jetë mbi ta si një goditje. Udhëtimet me avion për distanca të gjata të kryera jashtë angazhimeve të klubit të lojtarit do të lejohen vetëm me lejen e shprehur të trajnerit.

9: Ndalohen aktivitetet me rrezik të lartë

Nuk do të shihen më lojtarë të Barcelonës duke bërë sërf ose duke ngarë biçikleta elektrike. Këto lloj aktivitetesh do të konsiderohen si shkelje shumë të rënda dhe shkelje të qarta të kontratës dhe do të vendosen në duart e departamentit ligjor të klubit.

10: Lojtarët duhet të jenë përfaqësues pozitivë të klubit

Lojtarët janë një element kyç i klubit dhe duhet të jenë model efektiv. Nga ata pritet të jenë mirëkuptues ndaj tifozëve dhe të mbajnë një qëndrim të paqortueshëm. Gjatë udhëtimeve, ata duhet të përmbushin standardet e sjelljes së Barçës dhe të jenë ambasadorë pozitivë të klubit në çdo kohë.

Barcelona momentalisht renditët në pozitën e nëntë në La Liga me 17 pikë, 11 pikë prapa liderit, Real Sociedad./Lajmi.net/