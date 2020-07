Oriola po i shijon pushimet me të dashurin e saj.

Oriola Marashi dhe Eros Grezda i japin fund spekulimeve për ndarje, pas videos së fundit të publikuar nga bukuroshja shqiptare, shkruan lajmi.net.

Dyshja po i shijojnë së bashku pushimet dhe nga atje nuk po ndalen së publikuari imazhe së bashku po edhe vetëm.

Oriola vendosi ti provoj fansat e saj me një pozë ku tregon shumë me fustanin e hapur. Ajo dukej seksi dhe me stil.

Oriola Marashi është një ndër femrat më të ndjekura shqiptare në Instagram./Lajmi.net/